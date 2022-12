இன்னிக்கு ஒரு புடி! ரெடியாகும் கமகம பனையூர் பிரியாணி! ரசிகர்களை சந்திக்கும் வாரிசு விஜய்! பரபர தகவல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில் பனையூரில் உள்ள விஜய் மக்கள் இயக்க அலுவலகத்தில் இன்று அவர் மூன்று மாவட்ட ரசிகர்களை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இதையடுத்து கமகம பிரியாணி உடன் விஜயை சந்திக்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு பொங்கலுக்கு திரைக்கு வரும் என்று அறிவித்து உள்ளனர். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 2 மொழிகளில் தயாராகி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அதிக தியேட்டர்களில் வாரிசு வெளியாக உள்ளது.

இந்த படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி படிப்பள்ளி இயக்கி உள்ளார். பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில்ராஜு தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ரஞ்சிதமே, தீ தளபதி பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

It has been reported that actor Vijay is going to meet fans from three districts today at Vijay makkal iyakkam office in Panaiyur as the film Varisu starring actor Vijay is releasing soon. Fans are showing interest to meet Vijay with Biryani.