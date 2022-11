“படுத்து பதவி”.. அவங்க வீட்டு பெண்களை விட்டு பிழைச்சாதான் இப்படி சொல்ல மனசு வரும்! டெய்சி ஆத்திரம்!

Chennai

சென்னை : 'படுத்து பதவி வாங்கி இருப்பே' என்று மனசாட்சியேயின்றி, வக்கிர புத்தியோடு பேசும் ஆண்கள், தன் வீட்டு பெண்களை அப்படி விட்டு பிழைப்பு நடத்தினால் மட்டுமே இப்படி எழுத மனசு வரும் என பாஜக சிறுபான்மையினர் அணி தலைவர் டெய்சி சரண் பொங்கியுள்ளார்.

பாஜகவின் திருச்சி சூர்யா, பாஜக நிர்வாகி டெய்சி சரணை மிகவும் ஆபாசமாகப் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்த ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இருவரும் சமாதானமாகி நாங்கள் அக்கா தம்பி போல என அறிவித்தனர்.

ஆபாசமாக பேசிய விவகாரம் சுமூகமாக முடித்துக் கொள்ளப்பட்டதாகவும், பாஜகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தவே ஆளுங்கட்சியினர் இதனை பெரிதுபடுத்தியதாகவும் திருச்சி சூர்யாவும், டெய்சியும் குற்றம்சாட்டினர்.

இந்நிலையில், தான் பாஜகவில் பதவி பெற்றது பற்றி அருவருப்பாக விமர்சிப்பவர்கள் பற்றி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் டெய்சி சரண்.

