நாடே இல்லாத ‘ராஜாவுக்கு’ 9 மந்திரிகள்.. பந்தாடப்பட்ட பண்ருட்டி.. ஓபிஎஸ்ஸை கிண்டல் செய்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

சென்னை : அரசியல் ஆலோசகராக பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை ஓ.பன்னீர்செல்வம் நியமித்தது குறித்துப் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "நாடே இல்லாத ராஜாவுக்கு 9 மந்திரிகள் போல என விமர்சித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகப் பேசிவந்த அதிமுக மூத்த தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்ந்திரனை அதிமுக அரசியல் ஆலோசகராக நியமித்து அறிக்கை வெளியிட்டார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இதையடுத்து, கழகக் கட்டுப்பாட்டை மீறி கழகத்திற்கு களங்கமும் அவப் பெயரும் உண்டாகும் விதத்தில் செயல்பட்டதாக பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கழக அமைப்புச் செயலாளர் முதல் கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர் வரை அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஜெயக்குமார், அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கே பதவி இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்.

Talking about O.Panneerselvam's appointment of Panruti Ramachandran as ADMK political advisor, former minister Jayakumar said, "OPS has no position in ADMK. OPS's actions are like saying that a king without a country has 9 ministers”.