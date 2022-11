இதுதான் சொல்லாததையும் செய்வதா? துறையை விட்டுவிட்டு சினிமா பார்க்கும் அமைச்சர்.. விளாசிய அதிமுக மாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசியல் ரீதியாகவும், அரசு ரீதியாகவும் அமைச்சர்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்ட வேண்டிய ஒரு முதலமைச்சர், காலையில் நடைபயணம் செல்லும்போது அமைச்சரிடம் தன் மகனின் படத்தைப் பற்றி விசாரிப்பது கொடுமை என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ.

உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'கலகத் தலைவன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து ரசித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், படம் பற்றி காலை நடைபயணத்தின்போது அமைச்சரிடம் விசாரித்தார்.

இந்த வீடியோ வெளியானதைத் தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் சமீபத்தில் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், அந்தக் காட்சியைப் பார்த்தால், அப்பாவி மக்கள் தங்கள் தலையில் தாங்களே நெருப்பை அள்ளி கொட்டிக்கொண்டதைப்போல் இருப்பதாக கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK Former minister Kadambur Raju has criticized a Chief Minister, who is supposed to guide the ministers politically and governmentally, asking the minister about his son's film while going for a walk in the morning.