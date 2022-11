எள்முனையளவும் தவறவிடக்கூடாது.. எடப்பாடி வழிநின்று ஜல்லிக்கட்டு உரிமையை காப்பாற்றுங்க.. மாஜி ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதிமுக அரசு மீட்ட உரிமையை திமுக அரசு தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக விலங்குகள் நல அமைப்பு மற்றும் விலங்கின ஆர்வலர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வில் நேற்று விசாரணை நடந்த நிலையில், அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஜல்லிக்கட்டு உரிமையை பெற்று தருகிற அந்த முழு பொறுப்பு திமுக அரசுக்கு இருக்கிறது. அதில் எள்முனையளவும் தவறவிடக் கூடாது என ஆர்பி உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

