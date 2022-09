நடப்பதை கவனிச்சீங்களா? ‘எதை நோக்கி போகுது?’ இஸ்லாமியர்களின் தோழன் அதிமுக மட்டுமே.. ஜெயக்குமார் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இஸ்லாமியர்கள் விவகாரத்தில் திமுக இரட்டை வேடம் போடுகிறது என்றும், எப்போதும் இஸ்லாமியர்களுடன் தோளோடு தோள் நிற்கும் நண்பன் அதிமுக மட்டும் தான் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் குண்டுவெடிப்பு கலாச்சாரம் திமுக ஆட்சியில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கிறது. இந்த ஆட்சி இந்திய அரசியலைமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 356-ஐ நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

சென்னை போயஸ் கார்டனில் சிவந்தி ஆதித்தனார் நினைவு இல்லத்தில் மரியாதை செலுத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

அப்போது, ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பற்றியும், பி.எஃப்.ஐ அமைப்பின் மீது என்.ஐ.ஏ சோதனை நடத்தப்படுவது குறித்தும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஜெயக்குமார்.

English summary

Only at election time, DMK will tell Muslims that you can have no other friends than us. But, AIADMK is the only friend that always stands shoulder to shoulder with Muslims : said former ADMK Minister Jayakumar.