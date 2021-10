'அம்மா' உணவகம் முடக்கப்படுகிறதா?.. தமிழக அரசுக்கு ஓ.பி.எஸ் வேண்டுகோள்.. பரபரப்பு அறிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அம்மா உணவகத்தில் மீண்டும் சப்பாத்தி வினியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று அ.தி.மு.க., ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அம்மா உணவகம் திட்டத்தை தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்படவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசிடம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: "வயிற்றுக்குச் சோறிட வேண்டும் - இங்கு வாழும் மனிதர்கெல்லாம்" என்ற பாரதியாரின் கூற்றுப்படி, நோயற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்கும் வகையிலும், ஏழை, எளிய மக்கள், அன்றாடம் கூலி வேலை செய்பவர்கள், ஓட்டுநர்கள், பாரம் தூக்குபவர்கள் எனக் குறைந்த ஊதியத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கான மலிவு விலையில் சுகாதார மற்றும் தரமான உணவு வழங்கும் திட்டமான, 'அம்மா உணவகம்' திட்டம், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால், சென்னையில் 2013 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 19 ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

விடுப்பா.. விடுப்பா.. ஆயுத பூஜைன்னா பொரிக்கும்.. தீபாவளினா போனஸுக்கும் போராடுறது சகஜம் தானப்பா..!

English summary

ADMK co-ordinator O. Panneerselvam has demanded that chapatis be distributed again at Amma unavagam. he has urged the Tamil Nadu government to take action to continue the Amma unavagam project