எல்லா மாநிலமும் இதை செய்யுறாங்க.. நீங்க என்ன பண்றீங்க?.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஓ.பி.எஸ் கேள்வி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் மீதான மதிப்புக்‌ கூட்டு வரியினை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

03-11-2021 நாளைய நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில்‌ ஒரு லிட்டர்‌ பெட்ரோல்‌ 106 ரூபாய்‌ 76 காசுக்கும்‌, டீசல்‌ 102 ரூபாய்‌ 69 காசுக்கும்‌ விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. நாட்டில்‌ உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில்‌ பெட்ரோல்‌ மற்றும்‌ டீசல்‌ விலை 100 ரூபாயைத் தாண்டி விற்பனை செய்யப்பட்டதன்‌ விளைவாக விலைவாசி உயர்ந்து மக்கள்‌ ஆற்றொணாத்‌ துயரத்திற்கு ஆளாகி வந்ததோடு அத்தியாவசியப்‌ பொருட்கள்‌ மட்டுமல்லாமல்‌ கட்டுமானப்‌ பொருட்களின்‌ விலைகளும்‌ கட்டுக்கடங்காமல்‌ சென்று கொண்டிருந்தன.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam has urged the Tamil Nadu government to take action to reduce the value added tax on petrol and diesel. He said this would lead to a significant reduction in the prices of essential commodities