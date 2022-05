எனக்கு நீதி இல்லையா! நாங்கள் மனிதர் இல்லையா? ராஜீவ் குண்டுவெடிப்பில் காயமடைந்த பெண் அதிகாரி ஆவேசம்.!

Chennai

சென்னை : ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் காயமடைந்த பெண் அதிகாரி ஒருவர் தங்களுக்கு நீதி கிடைக்காதா? நாங்கல் எல்லாம் தமிழர்கள் கிடையாத என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய வந்தபோது ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தற்கொலை படை மனித வெடிகுண்டால் தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய வழக்கில் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மட்டுமல்லாது, லதா கண்ணன், கோகிலா, சல்வார் கமீஸ் அணிந்திருந்த பெண், ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு அதிகாரி, மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரி முகமது இக்பால் உள்ளிட்ட 9 காவலர்கள் உயிரிழந்தனர்.

Retired ADSP Anusuya Ernest is visibly upset with the SC order releasing Perarivalan. She was working as a Sub Inspector when the blast happened. She sustained serious pellet injuries, burns and also lost two fingers. #RajivGandhiCase #PerarivalanRelease pic.twitter.com/2l6mpxdxg0

With the release of Perarivalan in the Rajiv Gandhi assassination case, the female officer anasuya ernesto who was injured in the blast has angrily questioned that we are nor Tamils? will they not get justice.