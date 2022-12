21 ஆண்டுக்கு பின்.. அதுவும் ‛கிறிஸ்துமஸ்’ நாளில்.. வடதமிழகத்துக்கு நல்ல மெசேஜ் சொன்ன வெதர்மேன்! ஆஹா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கோலாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று முதல் தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை துவங்கி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிறிஸ்துமஸ் தினத்தில் வடதமிழகத்தில் மழை தொடர்பாக நல்ல விஷயம் நடந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.

தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மற்றும் தென்தமிழக மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் இடி, மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது ஒருபுறம் இருக்க சென்னையில் நேற்று மாலையில் இருந்து இரவு வரை பல இடங்களில் விட்டு விட்டு பரவலாக நல்ல மழை பெய்தது.

வில்லனை காணோமே! கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை! கிறிஸ்துமஸ் அன்று மழை வருமா.. வெதர்மேன் அப்டேட்

English summary

The Christmas festival is being celebrated all over the world. Christmas is being celebrated in Tamil Nadu with special prayers starting from yesterday in churches. Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has said that only after 21 years, a good thing has happened in North Tamil Nadu regarding the rain on Christmas Day.