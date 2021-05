புதிதாக பரவும் மஞ்சள் பூஞ்சை நோய்.. கருப்பு, வெள்ளை பங்கஸை விட ஆபத்தானது.. அறிகுறிகள் என்ன?

Chennai

சென்னை: நாடு முழுக்க கருப்பு பூஞ்சை மற்றும் வெள்ளை பூஞ்சை நோய்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், புதிதாக மஞ்சள் பூஞ்சை என்ற ஆபத்தான நோய் தொற்று பரவி வருவதாக திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் நகரத்தில் நோயாளி ஒருவர் மஞ்சள் பூஞ்சை அதாவது YellowFungus நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளது.

மருத்துவமனையின் காது மூக்கு தொண்டை பிரிவு நிபுணர் பிரிஜ் பால் தியாகி தலைமையிலான மருத்துவர் குழு அந்த நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகிறது.

Amid the rising cases of black fungus infection in the country, the first case of yellow fungus has been reported from Ghaziabad in Uttar Pradesh. It is learnt that yellow fungus is dangerous than both black fungus and white fungus.