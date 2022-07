திண்டுக்கல் சீனிவாசனை அதிமுக பொருளாளராக வங்கிகள் ஏற்றதா? தப்பான தகவல்.. கோவை செல்வராஜ் கொந்தளிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையத்தில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் எந்த வங்கியும் யாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதில் தவறான கருத்துகள் பரப்பப்படுகிறது'' என ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் கூறினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை தலைத்தூக்கிய நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது.

பொதுக்குழுவை கூட்டி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்பட திட்டமிட்டார். இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

English summary

No bank has accepted anyone as cases are pending in the courts and the Election Commission. In this, wrong ideas are being spread,” said Kowai Selvaraj, a supporter of O Panneer Selvam.