அப்ப மட்டும் பேசுனீங்கல்ல.. இப்ப இத செய்யுங்க பாப்போம்... புள்ளி விவரத்துடன் ஓபிஎஸ் அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: பிப்ரவரி மாதத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை உச்சத்தை தொடும் என மருத்துவ வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் மதுக்கடைகளை உடனடியாக மூட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோணா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னை செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தோற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் மதுக்கடைகளை மூட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுதொடர்பாக அவர் அறிக்கையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has demanded that Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin order the immediate closure of liquor stores in Tamil Nadu, with medical experts predicting that the number of corona victims will peak in February.