ஓபிஎஸ் இன்று திடீர் டெல்லி பயணம்.. பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா உடன் முக்கிய மீட்டிங்.. பரபர பின்னணி

சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திடீர் பயணமாக இன்று காலை 10.30 மணிக்கு டெல்லி செல்லவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சட்டசபை தேர்தலில் 66 இடங்களில் வென்று தமிழ்நாட்டில் முக்கிய எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது அதிமுக.

திமுக ஆட்சி அமைந்தது பிறகு, முதல்முறையாக நீட், மின்வெட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக வரும் 28ஆம் தேதி மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்தை அதிமுக அறிவித்துள்ளது.

English summary

O Panneerselvam meets PM Modi and Home Minister Amit Shah tomorrow. It's expected that many key issues, from mekedatu to Sasikala will be discussed in this meeting.