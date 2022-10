எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ’நோபல் பரிசு’! ‘சின்னம்மா’ இல்லைனா இபிஎஸ் இல்லை! கொந்தளித்த கோவை செல்வராஜ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் துரோகத்திற்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதை எடப்பாடிக்கு கொடுக்கலாம் எனவும், சசிகலா இல்லை என்றால் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வாழ்க்கை இல்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள அதிமுக புறநகர் மாவட்ட கட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர்," செல்வராஜூம், ஜேசிடி. பிரபாகரனும் அதிமுகவிற்கு விசுவாசம் இல்லாதவர்கள். கட்சிக்குள் இருந்தே அதிமுகவிற்கு குடைச்சல் கொடுத்து வருகின்றனர்" என கடுமையாக விமர்சித்தார். இதற்கு கோவை செல்வராஜ் ஆவேசமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

உஷாரா இருங்க! வாசலிலேயே முகத்தை உற்று பார்த்த எடப்பாடி

English summary

OPS supporter Kovai Selvaraj has spoken furiously that if Nobel prize is to be given not only in India but also in the world for treason then it can be given to Edappadi and Edappadi Palaniswami has no life if Sasikala is not there.