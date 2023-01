நாடாளுமன்றத் தேர்தலோடு, சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தால்.. அதுதான் தமிழர்களுக்கு பொங்கல்.. ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறை வந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் திமுக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறைக்கு அதிமுக ஆதரவா என்று கேள்விக்கு ஜனவரி 16ம் தேதிக்கு பதில் தெரியும் என்று கூறியுள்ள ஜெயக்குமார், 2024ல் நாடாளுமன்றத் தேர்தலோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தால் அதுதான் தமிழர்களுக்கு பொங்கலாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார்.

மத்திய சட்ட ஆணையம் ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்குமாறு அனைத்துக் கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் கடிதம் அனுப்பியது. இதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டு கடிதம் வந்தது.

இந்நிலையில், 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறைக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்திய சட்ட ஆணையத்திற்கு பதில் அளித்து கடிதம் எழுதி உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

பொங்கல் நம் தமிழ் மக்களின் பல்லாயிரம் ஆண்டு கால கலாச்சார திருவிழா.. வாழ்த்து தெரிவித்த ஆளுநர் ரவி!

English summary

Former minister Jayakumar has criticized the DMK is fearing about one Nation one election system. He said that if assembly elections are held in 2024 along with parliamentary elections, that will be Pongal for Tamils.