நிச்சயமாக ‘தலைவர்’ வருவார்..! ஓபிஎஸ்சை மேடையில் வைத்தபடி.. ஆவேசமாக பேசிய வளர்மதி!

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி 'என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே' என்ற பாடலைப் பாடியதோடு ஒரு தலைவன் இருக்கிறார் அவர் நிச்சயம் வருவார் என எடப்பாடி பழனிச்சாமியை குறிப்பிட்டு பேசினார்..

AIADMK பொதுக்குழு கூட்டம் | Court case -> பொதுக்குழு என்ன நடந்தது? |Oneindia Tamil

நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை வானகரத்தில் திட்டமிட்டபடி இன்று தொடங்கியது.

காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி சுமார் 11 மணி அளவிலேயே திருமண மண்டபத்திற்கு வந்தார்.

Speaking at the AIADMK general body meeting, former minister Valarmathi sang the song ' enna than nadakkum nadakkattume' as mgr song and told Edappadi Palanichamy that there is a leader and he will definitely come.