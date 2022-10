பங்காளி சொல்லிட்டாரு.. "அதிமுக தனித்து நிற்க ரெடி".. எடப்பாடி கிட்ட பேசுறேன்.. செல்லூர் ராஜூ பளிச்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக தனித்து நின்றால் அதிமுகவும் தனித்து நிற்க தயார் என்றும், தனித்து நிற்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கேட்க உள்ளேன் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

எல்லா கட்சிகளும் தனித்து நின்றால் தான் யாருக்கு என்ன செல்வாக்கு இருக்கிறது என தெரியும் என்றும் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் 50வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் மதுரை தெப்பக்குளத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில், அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவையொட்டி ஒவ்வொரு வார்டுகளிலும் ஒலிபெருக்கி மூலம் அதிமுக கொள்கைப் பாடல்களை ஒலிபரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதை கவனிச்சீங்களா.. முதல்வர் மனம் வெதும்பி இருக்காரு.! காரணத்தைச் சொல்லும் செல்லூர் ராஜூ

English summary

Former ADMK Minister Sellur Raju has said that the AIADMK is ready to contest the 2024 parliamentary elections alone and only if all the parties stand alone will we know who has what influence.