பாஜக சிடி ரவி அட்வைஸ்.. அதிமுக பெருந்தலைகள் கப்சிப்.. ஐடி விங்க் தலைவர்கள் குமுறல்

அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என தேசிய செயலாளர் ரவியின் கருத்துக்கு அதிமுக ஐடி விங்கில் இருந்து அதிகளவு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற தேசிய செயலாளர் ரவியின் கருத்துக்கு அதிமுக ஐடி விங் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு வரும் 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அது போல் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் மேனகா நவநீதன் என்பவரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துவிட்டு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் அதிமுக இரண்டாக பிளவுப்பட்டிருந்ததால் யார் வேட்பாளர், அதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்ன என்ற கேள்விகள் எழுந்தன. அதிமுகவின் இரு அணிகளும் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டிற்காக காத்திருந்தன.

அட்வைஸ் தேவையில்லை.. எங்களுக்கு தெரியும்.. சிடி ரவிக்கு அதிமுக நிர்வாகி பதில்.. பாஜக நிர்வாகி பதிலடி

English summary

AIADMK IT wing opposes BJP to interfere in AIADMK internal issue AIADMK IT Wing opposes BJP interfere in ADMK Internal matter. They also asked who is C.T.Ravi to dictate us?