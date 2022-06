"எடப்பாடியை முதல்வராக்குனது யாருங்க.. நான் சொன்னது தேச விரோத கருத்தா?" - மீண்டும் கொந்தளித்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலாவை கட்சியில் சேர்க்கலாம் என்பது ஒன்றும் தேச விரோத கருத்து அல்ல என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை சசிகலாதான் முதல்வர் ஆக்கினார் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது, உலகித்திற்கே இது தெரியும் என்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் வேணாம்.. அதிமுகவில் 2 அணின்னு பார்த்தா.. திடீர்னு வந்த 3வது அணி! யாரு இந்த

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவாதங்கள் சூடாக நடந்து வருவது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் இதுகுறித்துப் பேசியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

AIADMK co-ordinator O.Panneerselvam has said that no one can deny that Sasikala made Edappadi Palanisamy as the chief minister.