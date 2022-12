என்னமோ நடக்குது..மர்மமா இருக்குது! அவசரமாய் டெல்லிக்கு பறக்கும் ஓபிஎஸ்! ஸ்கெட்ச் போடும் ’வாரிசு’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை தொடர்பான விவகாரத்தில் பாஜக தலைமை எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு திடீர் ஆதரவளித்திருப்பது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கும் நிலையில், இது தொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் விரைவில் டெல்லிக்கு பயணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவின் அதிகாரம் மிக்க பதவியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை வகித்து வந்த ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்த பிறகு பல அரசியல் அதிரடிகள் அரங்கேறி வருகின்றன. ஜெயலலிதாவின் கண்ணசைவுக்கு ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு இயங்கி வந்த இயக்கம் தற்போது பல அணிகளாக சிதறுண்டு கிடக்கிறது. '

அதில் சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். சசிகலா தொடர்ந்து அரசியல் அதிரடி காட்டாமல் மிகுந்த அமைதியாகவே இருக்கிறார்.

O. Panneerselvam's side has been shocked by the sudden support of BJP leader Edappadi Palaniswami in the matter of AIADMK single leadership, and there are reports that O. Panneerselvam is planning to travel to Delhi soon in this regard.