மாணவர்களிடையே அதிகரிக்கும் கொரோனா.. தலைமை செயலாளர் இன்று அவசர ஆலோசனை.. வெளியாகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பள்ளிகள் திறப்பிற்குப் பிறகு 24 மாணவர்கள், 10 ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று மாலை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் தலைமைச் செயலாளர் வெ. இறையன்பு முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகக் கடந்த ஒரு ஆண்டாகவே மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமே பள்ளி, கல்லூரிகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன.

இடையில் முதல் அலை சமயத்தில் குறைந்ததும் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்தது. இருப்பினும், 2ஆம் அலை பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்ததால் பள்ளிகள் மீண்டும் மூடப்பட்டன.

English summary

Coronavirus among kids are raising after school opening. Tamilnadu chief secretary Iraianbu having meeting with all district collectors about raise in Corona among kids.