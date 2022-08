அக்மார்க் சுயநலவாதி.. பதவி ஆசை இருக்கலாம்; பதவி வெறி இருக்கக்கூடாது.. இபிஎஸ் பற்றி டிடிவி தினகரன்!

Chennai

சென்னை: அதிமுக அக்மார்க் சுயநலவாதியின் கைகளில் சிக்கியுள்ளதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை வானகரம் ஸ்ரீவாரு மண்டபத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக செயற்குழு, பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அமமுக துணைத் தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்தில் 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. குறிப்பாக அமமுகவுக்கு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அமமுகவில் சசிகலாவுக்காக தலைவர் பதவி காலியாக இருப்பதாக டிடிவி தினகரன் கூறி இருந்த நிலையில், தற்போது தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் அறிவிக்கபட்டுள்ளது.

யாருக்காகவோ எதற்காகவோ வானகரத்தில் பொதுக்குழு கூட்டப்படவில்ல; அமமுக பொதுக்குழுவுக்கு டிடிவி அழைப்பு

Amma Makkal Munnetra Kazhagam Executive Committee and General Committee meeting was held at Srivaru Mandapam, Chennai, Vanakaram. 16 resolutions were passed in the general meeting. AIADMK general secretary DTV Dhinakaran Said that, AIADMK has fallen into the hands of a agmark selfish person.