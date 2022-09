துண்டு வேண்டாம்.. துட்டு தான் வேண்டும்! அமமுக தொண்டர்களுக்கு டிடிவி வைத்த கோரிக்கை! என்னங்க ஆச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கூட்டங்களில் பொன்னாடைகள் பரிசுப்பொருட்கள் வழங்குவதைத் தவிர்த்து கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு நிதியளிக்க வேண்டுமென அமமுக தலைமைக் கழகத்தின் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் பொருளாளராக இருந்த டிடிவி தினகரன், டெல்லியில் நாடாளுமன்றத்தை பிரதிபலிக்கும் முக்கியமாக இருந்தார். அந்த காலத்தில் அதிமுகவின் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் இவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தவர்கள் தான்.

தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் அதிமுக பொருளாளராகவும் இவர் இருந்த போது தான், முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொருளாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவில் திடீரென உச்சத்தை பெற்றார்.

English summary

A statement has been issued on behalf of the AMMK that apart from giving bonnatais gifts in programs and meetings attended by AAMUK General Secretary TTV Dhinakaran, they should finance the development of the party.