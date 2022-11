டெய்சி சரணை மிரட்டிய ஆடியோ?.. பாஜக நிகழ்ச்சிகளில் சூர்யா சிவா பங்கேற்க தடை.. அண்ணாமலை அதிரடி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாஜக நிகழ்ச்சிகளில் சூர்யா சிவா பங்கேற்க வேண்டாம் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அண்ணாமலை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: தமிழக பாஜக சிறுபான்மையினர் அணி தலைவர் டெய்சி சரண் அவர்களுக்கும் ஓபிசி அணியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் சூர்யா சிவா அவர்களுக்கும் இடையே நடந்த தொலைபேசி உரையாடல் ஒன்று இன்று காலை என் கவனத்திற்கு வந்தது.

இந்த சம்பவத்தை விசாரித்து கட்சித் தலைமைக்கு அடுத்த 7 நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தமிழக பாஜக மாநில துணைத் தலைவரும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவின் தலைவருமான கனகசபாபதியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்ன அசிங்கம் இது! வெளியான திருச்சி சூர்யா பெயரிலான ஆடியோ! யார் அந்த பெண்? கொதித்து எழுந்த காயத்ரி!

English summary

Tamil Nadu BJP Leader Annamalai Ordered Trichy Suriya Siva Not to Attend Any BJP Party Related Events From Now Till the Disciplinary Report on Him is Cleared and Sorted Out.