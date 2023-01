தமிழகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம்..சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பரபர வாதம்.. காவல்துறைக்கு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பை சுற்றுச்சுவருக்குள் நடத்த பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஆர்எஸ்எஸ் தரப்பு மற்றும் காவல் துறை தரப்பில் பரபரப்பான வாதம் நடந்த நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் காவல் துறைக்கு அதிரடி உத்தரவிட்டது.

தமிழகம் முழுவதும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்பில் ஊர்வலம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பல அமைப்பினர் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். இருப்பினும் கூட ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்பில் போலீசாரிடம் அனுமதி கோரப்பட்டது.

பல இடங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு சார்பில் ஊர்வலம் நடத்த போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர். இதையடுத்து இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றது.

ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை மாற்றிக் கொள்ளாது.. பாஜகவுடன் விசிக கூட்டணி? திருமாவளவன் நிபந்தனை!

English summary

The appeal case against the order issued in Tamil Nadu to hold the RSS march inside the perimeter wall came up for hearing again in the Madras High Court today. At that time, the Madras High Court ordered the police department to take action when there was a heated argument between the RSS side and the police department.