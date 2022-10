மிஸ்ஸாயிடுச்சே.. 2 அம்புகள்.. மேலிடத்துக்கு எடப்பாடி தந்த ஸ்ட்ராங் "மெசேஜ்".. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு தலைவலி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: 2 விதமான நெருக்கடிகளை ஓபிஎஸ் டீம் தந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், எதற்கும் அசராமல் அதே கெத்துடன் காணப்படுகிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி..!!!

சட்டரீதியான போராட்டங்களை ஓபிஎஸ் + எடப்பாடி இரு தரப்புமே எடுத்து வருவதால், இன்னும் அதிமுக விவகாரம் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை..

அதேசமயம், அதிமுக பலவீனப்பட்டு இருப்பதை, பாஜகவும் விரும்பவில்லை.. கட்சி ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் + வலுவில்லாமலும் இருக்க வேண்டும் என்றே கணக்கு போடுகிறது..

அன்பு மலர்களே.. மீண்டும் இணையும் ’இரட்டை இலை’? எட்டிப்பார்த்த 'மாஜிக்கள்’! கதவை அடைத்த எடப்பாடி!

English summary

Are Edapadi palanisamy and OPS ready to join soon and What will TTV Dinakaran do next