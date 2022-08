இரவோடு இரவாக பறந்த "எடப்பாடி".. அதிகாலையில் அடுத்தடுத்து போன "கார்கள்"! நெடுஞ்சாலையில் என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் பொதுக்குழு வழக்கு நாளை விசாரணைக்கு வர உள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று இரவோடு இரவாக சேலம் சென்றார். அவரின் இந்த சேலம் பயணத்திற்கு பின் வேறு சில காரணங்கள் இருப்பதாக அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சசிகலா, டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் ஒரே அணியில் வர வேண்டும் - ஓ.பி.ரவீந்திரநாத்

அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11ம் தேதி நடந்தது செல்லாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒற்றை நீதிபதி அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரட்டை நீதிபதி அமர்வில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மேல்முறையீடு செய்து இருந்தார்.

இந்த வழக்கு நாளையே விசாரணைக்கு வர உள்ளது. நாளை இரட்டை நீதிபதி அமர்வு முன் வழக்கு விசாரணைக்கு வர இருக்கிறது.

Are Edappadi Palanisamy and supporters in different plan against OPS and Why he went to Salem?