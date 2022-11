ஆட்டம் காட்டும் அமித் ஷா.. தூண்டிலில் சிக்கும் அதிமுக மீன்கள்.. 4 பேராமே.. திரும்பி பார்த்த எடப்பாடி

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் இருக்கும் சில அதிருப்தி தலைகளை தங்கள் கட்சிக்கு அள்ளி வர பாஜக திட்டமிட்டுள்ளதாக கமலாலய வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதிமுக - பாஜக இடையே தற்போது லேசான ஊடல் ஏற்பட தொடங்கி உள்ளது. இந்த உரசலுக்கு இரண்டு விதமான காரணங்கள் உள்ளன. முதல் காரணம் அமித் ஷா குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த பேட்டி,

சமீபத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இரண்டு வாரம் முன் சென்னை வந்தார். தனியார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக அவர் வந்திருந்தார். முன்னாள் முதல்வர் என்ற அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவில்லை.

ஓபிஎஸ் + சசி + டிடிவி.. அடித்து சொன்ன அமித் ஷா.. கொந்தளித்த எடப்பாடி! பிரச்சனை தொடங்கியது இங்குதான்?

English summary

Are these 4 ex minister from AIADMK in contact with BJP? The tussle between Edappadi Palanisamy and Amit Shah