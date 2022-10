கோலியை கைது செய்யனும்.. ட்விட்டரில் கதறும் ரோகித் ரசிகர்கள்! பின்னணியில் தமிழ்நாடு “கொலை” சம்பவம்

Chennai

சென்னை: அரியலூரில் விராட் கோலி ரசிகருக்கும் ரோகித் ஷர்மா ரசிகருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் கோலி ரசிகர் ரோகித் ரசிகரை பேட்டால் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், கோலியை கைது செய்ய வேண்டும் என ரோகித் சர்மா ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் ஹேஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.

அரியலூர் மாவட்டம் கீழப்பழுவூர் அருகே சிட்கோ தொழிற்பேட்டை தொழிற்பேட்டைக்கு அருகே திறந்தவெளியில் தலையில் வெட்டு காயத்துடன் ஆண் சடலம் ஒன்று கடந்த வியாழக்கிழமை கிடந்தது. இதனை பார்த்த மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

புகாரின் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று உயிரிழந்த வாலிபரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரியலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனர்.

