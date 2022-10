விடாது துரத்தும் ஜெ. மரணம்! ராதாகிருஷ்ணன் மீது இத்தனை புகார்களா? புட்டு புட்டு வைத்த ஆறுமுகசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜெயலலிதாவை திறன்மிகு சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டிற்கு அழைத்து செல்லாதது ஏன் என்ற கேள்விக்கு அத்தகைய நடவடிக்கை நமது இந்திய மருத்துவர்களை அவமானப்படுத்தும் செயலாக இருக்கும் என சுகாதார துறையின் செயலாளர் அளித்த பதில் வியப்பில் ஆழ்த்தியது என ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில் திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீன்வேஸ் ஆலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் காரணமாக நீண்ட காலமாக மருத்துவமனையிலேயே தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலன் இன்றி காலமானார். இதை அடுத்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது

ஜெயலலிதா மரண அறிக்கை.. சசிகலா மீது பரபர குற்றச்சாட்டு.. சிபிஐ விசாரணை வேண்டும்.. சீனில் வந்த ஜெ தீபா

English summary

The report of the Arumugasamy commission of inquiry stated that the reply given by the secretary of the health department to the question why Jayalalithaa was not taken abroad for efficient treatment was an act of humiliation to our Indian doctors.