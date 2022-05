நடிகராகும் யோகும் யாருக்கு... மீடியா துறையில் உங்கள் பிள்ளை சாதிக்க முடியுமா? ஜாதகம் சொல்வதென்ன

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொறியியல் படித்தவர்களும், டாக்டருக்கு படித்தவர்களும் இன்றைக்கு நடிகராகவோ, ஊடகத்துறையில் சிறந்த செய்தியாளராகவோ ஜொலிக்கிறார்கள். ஜாதகக் கட்டத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம், கூட்டணி ஆகியவைகளைப் பொறுத்து அதற்கேற்ப படிக்க வைத்தால் பிள்ளைகள் சாதனையாளராகத் திகழ்வார்கள். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் ராகு உள்ள நிலை ராகு எந்த கிரகத்துடன் இணைந்து கூட்டணி அமைத்துள்ளது என்பதைப் பார்த்து சினிமா, மீடியா, சித்தா ஆயுர்வேத மருத்துவம் படிப்பு படிக்கலாம். கேதுவின் நிலையைக் கொண்டு மருத்துவம், ஆராய்ச்சி படிப்புகள் படிக்கலாம்.

நம் ஜாதக அமைப்பில் எந்த கிரகங்கள் சாதகமாக இருக்கின்றன என்பதைக் கொண்டு, நமக்கு எந்த உயர்கல்வி அமையும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம். சூரியன் சாதகமாக இருந்தால் நிர்வாக படிப்புகள், எம்பிஏ, தத்துவ பாடங்கள் படிக்கலாம். சந்திரன் சாதகமாக இருந்தால் மருத்துவம், கெமிக்கல், தண்ணீர், கப்பல் சார்ந்த படிப்புகள் படிக்கலாம். செவ்வாய் சாதகமாக அமைந்திருந்தால் அறுவை சிகிச்சை, விவசாய படிப்பு, சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம். புத்திநாதன் புதன் சாதகமாக இருந்தால் கணக்கு, வங்கி, ஆடிட்டர், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம். குரு பகவான் சாதகமாக இருந்தால் இலக்கியம், வானியல், சட்டம், ஆசிரியருக்கு படிக்கலாம். சனி சாதகமாக இருந்தல் வரலாறு, கனிமங்கள், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்

படிக்கலாம். ராகு சாதகமாக இருந்தால் சினிமா, மீடியா, சித்தா ஆயுர்வேத மருத்துவம், டெக்னிக்கல் துறையில் ஜெயிக்கலாம். கேது சாதகமாக இருந்தால் மருத்துவம், சாத்திர படிப்புகள், ஆராய்ச்சி படிப்புகள்

ஐந்தாம் இடம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சூரியன் நின்றாலோ - ஜாதகனுக்கு அரசியல் ஞானம் உடையவனாக இருப்பான் சிறந்த அறிவு படைத்தவனாக இருப்பான். ஐந்தாமிடத்தில் சந்திரன் நின்றாலோ ஜாதகனுக்கு நல்ல கற்பனை வளம், கலை இலக்கியத்தில் ஆர்வம்,சிறந்த ஓவிய திறமை, காதல் ஆர்வம் இருக்கும், ஐந்தாமிடத்தில் செவ்வாய் நின்றாலோ ஜாதகனுக்கு மந்திர வித்தை, விளையாட்டு தந்திரங்கள், மல்யுத்தஆர்வம், சிலம்பாட்ட ஆர்வம், அணைத்து விளையாட்டில் யுக்தியுடன் செயல்படுவார். ஐந்தாமிடத்தில் புதன் நின்றாலோ ஜாதகன் மிகுந்த அறிவுடன் செயல்படுவார், கவி பாடும் திறமை இருக்கும், காதல் இருக்கும்,ஐந்தாமிடத்தில் சுக்கிரன் நின்றாலோ ஜாதகனுக்கு பணம் சம்பாதிக்கும் திறமை இருக்கும், நிதி நிர்வாகம் சிறப்புடன் இருக்கும்,காதல் எண்ணம் அதிகம் இருக்கும், ஆடல்,பாடல், பொழுதுபோக்கு விசயங்களில் ஜாதகனுக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு இருக்கும். ஐந்தாமிடத்தில் குரு நின்றாலோ ஜாதகனுக்கு ஒழுக்கம் அதிகம் இருக்கும், வேத சாஸ்திரத்தில் ஈடுபாடு இருக்கும். ஐந்தாமிடத்தில் சனி நின்றாலோ ஜாதகனுக்கு சிறந்த தொழில் நுணுக்கம் ஏற்படும், அறிவு மந்தமாக செயல்படும், விளையாட்டு விசயத்தில் ஆர்வம் இருக்காது.

English summary

Eduction astrology: (கல்வி கற்க ஜாதக அம்சம்) We need to select and educate our children accordingly based on what their talents are and what they will succeed in reading. Astrological combinations for journalism & mass communication aspirants.