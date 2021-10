மது அருந்தியவர்களை தட்டிக்கேட்ட.. ஹோட்டல் ஊழியருக்கு அரிவாள் வெட்டு.. பரபரப்பு சி.சி.டி.வி காட்சி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: உணவகத்தில் மது அருந்தியவரை தட்டிக்கேட்ட உணவக ஊழியரை மர்ம கும்பல் சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டினார்கள். இது தொடர்பான சி.சி.டி.வி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் துர்கா என்ற உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. மதுரை காமராஜபுரத்தை சேர்ந்த வாசுதேவன், வசந்தன், சதிஸ், செல்வகுமார் ஆகிய 4 பேரும் இந்த உணவகத்துக்கு சாப்பிட வந்துள்ளனர். இதனையடுத்து உணவகத்திற்குள் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளனர்.

இந்த 3 பேரையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்... அதிமுக தலைமைக்கு ஜெ. உதவியாளர் பூங்குன்றன் யோசனை..!

English summary

The restaurant employee who knocked down the drinker at the restaurant was hacked to death by a mysterious mob barrage. CCTV footage of the incident has caused a stir