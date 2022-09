24 மணிநேரத்தில் 3 இடங்களில் போலீசார் மீது தாக்குதல்.. என்ன செய்கிறது காவல்துறை? இரும்புக்கரம் எங்கே?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் 24 மணி நேரத்தில் 3 இடங்களில் போலீசார் மீது தாக்குதல் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பொதுமக்களின் கடைசி புகலிடமான காவல்துறை மீதே, சமூக விரோதிகள் கை வைத்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் கடமையும், கடப்பாடும் கொண்ட காவல்துறையினர் மீதே தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவங்கள், காவல்துறையினருக்கு தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடுகள், குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், காவல்துறையினர் மீதே கொலைவெறித் தாக்குதல் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் மக்களின் நம்பிக்கையைக் குலைத்துவிடும் என்பதால் உடனடியாக கடும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மோடி போஸ்டர் கிழிப்பு! போலீசாரை நோக்கி பீர் பாட்டிலை வீசி பாஜகவினர் ரகளை! இருவர் கைது

English summary

The incidents of attacks on police at 3 places in 24 hours in Tamil Nadu have caused great shock. It is the request of the public that the police should crack down on anti-social elements with an iron fist and protect their dignity.