ஆதாயம் தரும் இரட்டை பதவி.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு புதுசிக்கல்..பதவி நீக்ககோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக ஆளுநர், ஆரோவில் அறக்கட்டளை தலைவர் என ஆதாயம் தரும் வகையில் இரட்டை பதவியை ஆர்என் ரவி வகித்து வருகிறார். இது அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிரானது. இதனால் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக ஆளுநராக ஆர்என் ரவி செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் தான் பங்கேற்று வரும் நிகழ்ச்சிகளில் புதிய கல்வி கொள்கை, இந்திய பொருளாதாரம், சனாதன தர்மம் பற்றி பேசி வருகிறார்.

மேலும் திராவிட கொள்கைகள் மற்றும் திராவிடம் சார்ந்த விஷயங்களை அவர் விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இதனால் ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கும், ஆளும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினருக்கும் இடையே வார்த்தை போர் நீடித்து வருகிறது.

ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும்! மனிதநேய மக்கள் கட்சி போர்க்கொடி!

English summary

RN Ravi holds the lucrative dual position of Governor of Tamil Nadu and Chairman of Auroville Foundation. This is against the constitution. As a result, a petition has been filed in the Madras High Court to dismiss Governor RN Ravi.