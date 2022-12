அமைச்சர் காந்தியிடமிருந்து கதர் கிராமத் தொழில் துறை பறிபோன பின்னணி! ராஜகண்ணப்பன் ஏமாற்றம்!

Chennai

சென்னை: அண்மையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போது அமைச்சர் ராணிப்பேட்டை காந்தியிடம் இருந்த கதர் கிராம தொழில் வாரியத் துறை, அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் காந்தி மீது முதல்வருக்கு கோபமெல்லாம் கிடையாது என்றும் உடல்நலக் காரணங்கள் கருதியே அவருக்கு பணிச்சுமைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனிடையே அண்ணனுக்கு ஜாக்பாட் அடித்திருப்பதாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடி வரும் வேளையில், அவருக்கு என்னவோ இன்னும் மனம் நிறைவடையவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

During the recent cabinet reshuffle, the Khadi Village Industries Board Department, which was held by Minister Ranipet Gandhi, has been given additional charge to Minister Raja kannappan.