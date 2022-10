அண்ணா குறித்து அவதூறு... இந்திக்கு 'ஜால்ரா'.. கல்விக்குழுவில் இருந்து பத்ரி சேசாத்திரி அதிரடி நீக்கம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமீப காலமாக தமிழ் மொழி குறித்தும் திராவிடம் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்த வலதுசாரி கருத்தியலாளர் பத்ரி சேசாத்திரி தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக ஆலோசனை குழுவில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர் கூறியிருந்த கருத்துக்கள் அவ்வப்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

சமீபத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவை அவர் அவதூறாக பேசியிருந்தது சமூக வலைத்தளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டிருந்தது.

English summary

Right-wing ideologue Badri Sesathry, who had recently expressed controversial views on the Tamil language and Dravidianism, has been removed from the advisory board of the Tamil Internet Education Association. This action has been taken now that his comments have caused controversy from time to time. Recently, he had slandered Anna, which was discussed on social media.