ஏடிஎம்களுக்கு போனால் இனி ஹேப்பி தான்.. வங்கிகளுக்கு கடிவாளம் போடுகிறது ஆர்பிஐ.. அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஏடிஎம்களில் பணம் இல்லை என்றால் வங்கிக்கு அபராதம் விதிக்கும் திட்டத்தை வருகிற அக்டோபர் 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது. ஒரு மாத காலத்தில் 10 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பணம் நிரப்பப்படவில்லை என்றால் தொடர்புடைய வங்கிக்கு ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏடிஎம்களில் குறிப்பிட்ட வரம்புகளை மீறி அதிக முறை பணம் எடுத்தால் பொதுமக்களுக்கு அதற்கு கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர் கணக்கு வைத்திருக்கும் வங்கி ஏடிஎம் என்றால் ஐந்து முறை இலவசமாக பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது( வங்கிகளை பொறுத்து கொஞ்சம் கூடுதலாகவும் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது).

வீட்டில் நாய், பூனை வச்சிருக்கீங்களா?.. கொரோனா வந்தா பிராணிகளுக்கு மாஸ்க் போடலாமா.. டாக்டர் விளக்கம்

ஆனால் மற்ற வங்கி ஏடிஎம்களில் 3 அல்லது ஐந்து முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால் தற்போது 20 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டணம் வரும் ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் 21 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது.

English summary

The Reserve Bank of India (RBI) has decided to implement a scheme to penalize banks for non-availability of cash at ATMs from October 1. 10000 rupess fine for one month period.