மனு கொடுத்த பெண்ணை தாக்குவதுதான் திராவிட மாடலா? திமுக அமைச்சர் செயலால் கடுகடுத்த டிடிவி தினகரன்

சென்னை: திமுக அரசின் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளை சாதிப்பெயர் சொல்லி திட்டுவதும், மனு கொடுத்த வந்தவர்களை தலையில் அடித்து விரட்டுவது தான் மேடைக்கு மேடை முதல்வர் முழங்கி வரும் திராவிட மாடல் போலும் என டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் அமைச்சரவையில் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமசந்திரன் அமைச்சராக உள்ளார்.

மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவரான இவர் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையை நிர்வகித்து வருகிறார்.

English summary

TTV Dhinakaran severely criticized DMK government ministers calling officials by caste names and beating on the petitioners head. And he raises questions, This is Dravida model?