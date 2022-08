நம்பர் 1 முதலமைச்சர் யார்? இந்தியா டுடே சர்வேயில் ஸ்டாலினுக்கு மூன்றாமிடம்.. முந்திய பாஜக முதல்வர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தியாவின் நம்பர் 1 முதலமைச்சர் யார் என்பது பற்றி இந்தியா டுடே - சி வோட்டர் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 61 சதவீத மக்கள் ஆதரவுடன் மூன்றாமிடம் பிடித்துள்ளார்.

ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் 78% மக்கள் ஆதரவுடன் முதலிடத்தையும், அசாம் முதல்வர் ஹிமாத் பிஸ்வாஸ் ஷர்மா 62% மக்கள் ஆதரவுடன் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்டில் வெளியிடப்பட்ட இந்தியா டுடே சர்வே முடிவுகளில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் முதலிடம் பிடித்திருந்தார். அதன்பிறகு வெளியான சர்வே முடிவில் ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் முதலிடத்தைப் பிடித்தார். தற்போதும் அவரே அந்த இடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளார்.

English summary

Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has been ranked the most popular Chief Minister according to the India Today Mood of the Nation poll. Tamil nadu CM MK Stalin ranked third.