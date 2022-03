பாரத் பந்த்.. வேலைநிறுத்தத்தால் முடங்கிய போக்குவரத்து.. சென்னையில் 90% பேருந்துகள் இயங்கவில்லை!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தொழிற்சங்கங்கள் சார்பாக நடத்தப்படும் நாடு தழுவிய பந்த் காரணமாக இன்று சென்னையில் போக்குவரத்து சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சங்க ஊழியர்கள் பேருந்துகளை இயக்காததால் சென்னையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

இன்று முதல் 2 நாள் ஸ்டிரைக்.. பஸ் ஓடாது... பொதுமக்கள் கடும் அவதி!

மத்திய அரசை கண்டித்து இன்று தொழிற்சங்கங்கள் மூலம் நாடு முழுக்க பந்த் நடத்தப்படுகிறது. இன்றும் நாளையும் மொத்தம் இரண்டு நாட்கள் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் இருக்கும் பல்வேறு தொழிற்சங்க அமைப்புகள், தொழிலாளர் கூட்டமைப்புகள், ஆளும் பாஜகவிற்கு எதிரான எதிர்க்கட்சிகளின் தொழிற்சங்கங்கள் மூலம் இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடத்தப்படுகிறது. வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் பங்கேற்கின்றன.

English summary

Bharath Bandh: More than 90 percent of buses are not running in Chennai due to the strike from workers unions. தொழிற்சங்கங்கள் சார்பாக நடத்தப்படும் நாடு தழுவிய பந்த் காரணமாக இன்று சென்னையில் போக்குவரத்து சேவை பாதிக்கப்பட்டது