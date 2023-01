எல்லாம் திமுக கன்ட்ரோல்.. வீடியோ வெளியிட்ட அண்ணாமலை! செய்தியாளர்களிடம் ஆத்திரமாக பேச காரணம் இதானா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவைச் சார்ந்த ஊடகங்களின் எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது. காரணம், திமுகவினர் ஊடகங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது செய்தியாளர்களிடம் ஆத்திரப்பட்ட அண்ணாமலை, ஊடகங்களை குற்றம்சாட்டி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

தனியார் டிவி சேனல் செய்தியாளரிடமும், யூடியூப் நிருபர்களிடமும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இன்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். யாராக இருந்தாலும் சேனல் பெயரையும் செய்தியாளர் பெயரையும் கூறிவிட்டு கேள்வி கேளுங்கள் என்று சீறினார்.

யூடியூப் சேனல் செய்தியாளர்கள் யாரும் தன்னுடைய செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக்கு வரவேண்டாம் என்றும் அவர்களை அலுவலகத்திற்குள் விட வேண்டாம் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நாராயணனை அனுப்புறேன்.. விவாதத்திற்கு அழைத்தும் மறுத்த அண்ணாமலை.. 10 நிமிடம்.. அறைக்குள் என்ன நடந்தது

இந்நிலையில், ஒரு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

English summary

BJP state president Annamalai has released a video accusing the DMK of controlling the media. Annamalai, who got angry with the reporters during the press conference today, released a video blaming media.