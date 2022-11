முழு மென்டல்.. சீண்டிய பாரதியை கடுமையாக தாக்கிய அஸ்வத்தாமன்! இந்த 'பூச்சாண்டி'லாம் எங்ககிட்ட வேணாம்!

Chennai

சென்னை : ஆளுநரைப் பார்த்து மென்டல் என்று சொல்லும் ஆர்.எஸ்.பாரதி முழு மென்டல் ஆகிவிட்டார். அவரை கீழ்ப்பாக்கத்தில் சேர்ப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என பாஜக மாநில செயலாளர் அஸ்வத்தாமன் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

தி.மு.க சார்பில் நெல்லையில் நடந்த இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு விளக்க பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, ஆளுநர் ரவி மற்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோரை, 'மென்டல்' என, கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மேலும், பாஜக தமிழகத்தில் இனி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தால் அவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும். ஒரு நாள் சிறையில் இருந்தால் அதன் பிறகு கட்சியே வேண்டாம் என்று அவர்கள் ஓடி விடுவார்கள் என்றும் பேசினார்.

