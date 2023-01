சும்மா விட மாட்டேன்? நெட்டிசன்களுக்கு டாக்டர் ஷர்மிகா “வார்னிங்” -மீம் கண்டெண்டான பாஜக டெய்சி மகள்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜகவை சேர்ந்த டெய்சியின் மகளும் சித்த மருத்துவருமான ஷர்மிகா, அறிவியலுக்கு புறம்பான கருத்துக்களை பேசி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து இருக்கும் நிலையில் பலரும் அவரை சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்து வருகிறார்கள். இந்த நிலையில், தன்னை கலாய்த்து வரும் மீம் கிரியேட்டர்களுக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்து இருக்கிறார்.

பல தொலைகாட்சி மருத்துவ நிகழ்ச்சிகளில் மருத்துவ குறிப்புகளை வழங்கி மக்களால் பரவலாக அறியப்பட்டவர் டெய்சி சரண். இந்த நிலையில் பாஜகவில் இணைந்த இவருக்கு அக்கட்சியின் மாநில சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் பதவி கிடைத்தது.

இவரது மகள் ஷர்மிகாவும் சித்த மருத்துவரான உள்ளார். ஏராளமான யூடியூப் சேனல்கள் வளைத்து வளைத்து இவரிடம் நேர்காணல் எடுத்து ஒளிபரப்பி வருவதால் இவரும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக மாறி இருக்கிறார்.

டெய்சி சரணின் மகள் டாக்டர் ஷர்மிகா மீது நடவடிக்கை.. எச்சரித்த இந்திய மருத்துவ இணை இயக்குநர்

English summary

Daisy's daughter Sharmika, who belongs to the BJP and is a Siddha doctor, has been criticized by many people on social media as she has been accused of speaking unscientific views. In this situation, he has issued a warning to the meme creators who are making fun of him.