“டேய்.. நீயே அமாவாசை தானே” - அமைச்சரை ஒருமையில் பேசிய பா.ஜ.க நிர்வாகி.. வீடியோவால் பரபரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பா.ஜ.க மாநில தலைவர் குறித்து ஒருமையில் பேசிய அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசனுக்கு தமிழக பாஜக மாநிலச் செயலாளர் கராத்தே தியாகராஜன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அண்ணாமலை பற்றி தரக்குறைவாக பேசினால், நாங்களும் அதே பாஷையில் பதிலடி தருவோம் என தி.மு.கவுக்கு தமிழக பா.ஜ.க செயலாளர் கராத்தே தியாகராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக வீடியோ பதிவு வெளியிட்டுள்ள கராத்தே தியாகராஜன், அந்த வீடியோவில், அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசனை ஒருமையில் கடுமையாகப் பேசியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu BJP state secretary Karate Thiagarajan reply to Minister Tha.mo.Anbarasan. Karate Thiagarajan has said that if you talk about Annamalai poorly, we will retaliate in the same language.