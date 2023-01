காவியும் வேணாம்.. வெள்ளையும் வேணாம்! சும்மா ஸ்டைலா கெத்தா.. கோட்சூட் வள்ளுவர்.. குஷ்புவின் குசும்பு!

Chennai

சென்னை : திருவள்ளுவர் தினமான இன்று வள்ளுவர் காவி உடையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் பாஜகவை சேர்ந்தவரும் நடிகையுமான குஷ்பு வித்தியாசமான முறையில் திருவள்ளுவரின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை உலகெங்கும் வசிக்கும் தமிழர்களிடையே வழக்கமான உற்சாகத்தோடும் மகிழ்வுடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பொங்கல் திருவிழாவின் இரண்டாவது நாளான இன்று உழவுத் தொழில் உற்ற நண்பனான கால்நடைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் மாட்டுப்பொங்கலாகவும் கொண்டாடப்படும் நிலையில், காளைகளையும், பசுக்களையும் தயார் செய்து அவற்றிற்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் உழவர்கள்.

On Thiruvalluvar day today, BJP Tamil Nadu President Annamalai's picture of Valluvar in saffron attire has caused controversy, BJP member and actress Khushbu has posted a photo of Thiruvalluvar in a different way.