ஆட்சிக்கு வந்துட்டு வாக்குறுதியை மறந்துட்டீங்க.. இதான் ஓராண்டு சாதனையா? - அண்ணாமலை கேட்ட 5 பாயிண்ட்!

சென்னை : பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டு வருவதாக தொழிலாளர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்து அதன் காரணமாக ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு, இப்போது பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை பற்றி எதுவுமே பேச மறுக்கிறது திமுக அரசு எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரிந்து வரும் 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் தொழிலாளர்களுக்கும், பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கும் வழங்கவேண்டிய பண பலன்கள் அனைத்தையும் நிறுத்திவைத்து, அவற்றை வழங்க எந்தவிதமான முயற்சியும் எடுக்காமல் தொழிலாளர்களை தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருகிறது தி.மு.க. அரசு எனத் தெரிவித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

போக்குவரத்து கழகத் தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி கீழ்க்கண்ட நியாயமான கோரிக்கைகளை இந்த அரசு உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அறிக்கை விடுத்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 5 அம்சங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

BJP state president Annamalai has accused DMK government of coming to power by promising workers to bring old pension scheme and now refusing to talk about it.