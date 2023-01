கோயில் நிதியில் நடத்தப்படும் கல்லூரிகளில் மதச்சின்னங்கள் அணிவதை ஊக்கப்படுத்துங்கள் : வானதி சீனிவாசன்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சைவ ஆதினங்கள் நடத்தும் கல்லூரிகள் போல திருக்கோயில் நிதியில் நடத்தப்படும் கல்லூரிகளும் செயல்பட வேண்டும், பட்டப்படிப்புடன் இந்து ஆன்மிக கல்வியும் கற்றுத்தரப்பட வேண்டும் என பா.ஜ.க மகளிரணி தேசியத் தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏவுமான வானதி சீனிவாசன் திமுக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், திருக்கோயில் நிதியில் நடத்தப்படும் கல்லூரிகளில் மதச்சின்னங்கள் அணிந்து வருவதையும், பாரம்பரிய ஆடைகள் அணிந்து வருவதையும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வானதி சீனிவாசன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இப்படி நடத்துவது கடினம் என மதச்சார்பற்ற அரசு நினைத்தால், திருக்கோயில் நிதியில் நடத்தப்படும் கல்லூரிகளை ஆதினங்கள், மடங்களிடம் ஒப்படைக்கலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளார் வானதி சீனிவாசன்.

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan said that the colleges run by temple funds should function like the colleges run by Saiva Adheenams and religious foundations.