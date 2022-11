இப்படியொரு கூட்டணியை தொடரும் வெட்கங்கெட்ட கட்சிக்கு எங்களை பற்றி பேச தகுதியே இல்ல.. பாஜக அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மானங்கெட்ட காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாஜக - அதிமுக கூட்டணி குறித்து பேசுவதற்கு தகுதி இல்லை என பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக தற்போது மோடியின் மறுஉருவமாக உள்ளது. அதிமுகவால் தமிழகத்தில் பழைய வலிமையை மீண்டும் பெற முடியாது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்திருந்தார்.

அதிமுக மெகா கூட்டணி அமைத்தாலும், அவர்களை இயக்கப்போவது மோடி மற்றும் அமித்ஷா தான் என விமர்சித்த காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரிக்கு பாஜக கடுமையாக எதிர்வினை ஆற்றியுள்ளது.

English summary

AIADMK is now a replica of Modi, Tamil Nadu Congress President KS Alagiri had criticized. In response, BJP state vice-president Narayanan Thirupathy has criticized Congress as not qualified to talk about the BJP-AIADMK alliance.