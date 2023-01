வட மாநிலத்தவருக்கு பணிகளை வழங்கி தமிழர்களுக்கு அநீதி.. “இது நியாயமா? நீதியா?” பாஜகவே பொங்கிடுச்சே!

Chennai

சென்னை : மத்திய அரசு பணிகளில் தமிழர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவதாக பொங்கி எழும் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் மாநில அரசு பணிகளை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதோடு, வட மாநிலத்தவர்களுக்கு வழங்கி தமிழர்களுக்கு அநீதி இழைக்கலாமா? துரோகம் செய்யலாமா? இது நியாயமா? நீதியா? என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வட மாநிலத்தவர்கள், தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பணிபுரியக்கூடிய நிலை நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்து வருவதாக தொடர்ந்து விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதிக அளவில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ளதால், தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பற்ற நிலை ஏற்படுவதாக அரசியல் கட்சிகளும், பொதுமக்களும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், பாஜகவும் இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசை விமர்சித்துள்ளது.

DMK leader and Chief Minister of Tamil Nadu M.K.Stalin, who is raging that Tamils are denied employment in the central government jobs, is doing injustice to the Tamils by giving the state government jobs to north indians? : BJP State Vice President Narayanan Thirupathi has questioned.